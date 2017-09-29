Медбрата подмосковной больницы подозревают в надругательстве над девочками

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Медбрат больницы в подмосковном Наро-Фоминске предстанет перед судом по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух малолетних девочек, сообщает в пятницу главное следственное управление СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 32-летний медбрат ГБУЗ МО "Наро-Фоминская районная больница №1" в сентябре 2016 года и в январе 2017 года, находясь в помещении больницы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек — четырех и восьми лет.

"В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал. Следственными органами проделан большой объем работы, допрошено более 60 свидетелей и проведено около 10 судебных экспертиз", — говорится в сообщении.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в главке.