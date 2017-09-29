В Вологодской области две девочки погибли при пожаре в квартире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку обстоятельств гибели при пожаре двух маленьких сестер, которые на короткое время остались одни в квартире, пока мать была у родственников, сообщает в пятницу СУСК по Вологодской области.

Как уточняет следственное управление, возгорание заметили в четверг днем жильцы одного из домов в селе Мякса Череповецкого района, которые и вызвали пожарных.

"На месте тушения пожара обнаружены тела двух малолетних девочек, 2016 и 2014 годов рождения, в квартире, где они проживали. У матери детей удалось выяснить, что она вышла из квартиры на непродолжительное время к родственникам в соседнюю квартиру, оставив детей дома. Когда начался пожар, детей найти не удалось", — отмечает СУСК.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, осматривается место происшествия, опрашиваются очевидцы, ведется работа с матерью погибших детей.

"Пожарно-технические исследования позволят доподлинно установить место расположения очага возгорания и причины произошедшего пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавляет региональное следственное управление.