В ДТП в Югре пострадали три человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сен — РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения двух иномарок и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает в пятницу региональное управление МВД.

По информации ведомства, ДТП произошло вечером в четверг на 843-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. У водителя МАЗ с полуприцепом во время движения лопнуло переднее левое колесо, и автомобиль потянуло влево, в результате чего грузовик столкнулся с двумя иномарками.

"В результате ДТП травмы получили водитель Chevrolet и его пассажиры — мужчины 1990 и 1984 годов рождения", — говорится в сообщении УМВД.

Днем ранее в окружной автоинспекции предупредили водителей об ухудшении погодных условий в связи с осадками, убедительно рекомендовав начать подготовку транспорта к зимнему сезону.