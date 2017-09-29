Магадан подтопило ливнями

МАГАДАН, 29 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Ливни, идущие уже почти сутки, подтопили Магадан, одна из улиц города перекрыта, сообщает мэрия столицы Колымы.

Спасатели накануне разослали экстренное предупреждение о приходе мощного циклона на территорию Магаданской области. Циклон принес в регион сильный ветер и обильные осадки, которые не прекращаются уже почти сутки.

"В связи с подтоплением участка улицы Кольцевой с 11.30 29 сентября часть дороги от Гагарина до Карла Маркса перекрыта для движения автомобилей. Работники предприятия ГЭЛУД выставили на месте предупреждающие знаки, занимаются прочисткой дорожных решеток до спада воды", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали жителям региона пока воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов.

"В связи с возможным ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Магаданской области рекомендует жителям воздержаться от дальних поездок и выездов на загородный отдых. По возможности следует переждать непогоду дома", — сообщает ГУ МЧС по региону.