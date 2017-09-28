В Ростовской области произошло ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека погибли и двое пострадали при столкновении Volkswagen Transporter и автомобиля "Газель" на трассе в Багаевском районе Ростовской области в четверг, сообщает ГУМВД России по области.
"Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Газель" под управлением водителя 1985 года рождения", — говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на месте автоаварии.