В Ростовской области произошло ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека погибли и двое пострадали при столкновении Volkswagen Transporter и автомобиля "Газель" на трассе в Багаевском районе Ростовской области в четверг, сообщает ГУМВД России по области.

Авария произошла около 13.00 мск на 37-м километре автодороги "Волгодонск – Ростов".

"Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Газель" под управлением водителя 1985 года рождения", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте, женщина-пассажир этого же автомобиля и водитель автомобиля "Газель" от полученных травм скончались в больнице. Еще два пассажира автомобиля Volkswagen с травмами доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на месте автоаварии.