Полиция не нашла состава преступления в смерти белки в Волгограде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция не нашла состава преступления в смерти белки на территории Гимназии №1 в Волгограде, об убийстве которой ранее сообщили местные СМИ, рассказал РИА Новости директор образовательного учреждения Николай Цыбанев.

По его словам, в августе текущего года министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской подарил музею-заповеднику "Сталинградская битва" около десяти белок. Позже часть из них сбежала с Мамаева Кургана. Предположительно одну из этих белок 1 сентября и увидели на территории гимназии.

"Белка прыгала у нас тут, ну такая тщедушная: у нее глаз слезился, просто сидела на земле возле дерева. Явно, что она болела", — рассказал Цыбанев, добавив, что дети принесли ей орехи и виноград, с которыми она "еле-еле вскарабкалась на дерево".

Позже, по словам директора гимназии, в СМИ появилась информация, что белку застрелили из пневматического пистолета, при этом дворник нашел грызуна мертвым без каких-либо повреждений. "Я считаю, она умерла своей смертью, потому что была слабенькая, больная", — сказал Цыбанев, добавив, что возле рта белки была пена, поэтому возникли опасения, что она может быть заразной.

На этой неделе информацией о белке заинтересовались правоохранительные органы. "Инспектор по делам несовершеннолетних приходила, детей опрашивала, дворника опрашивала… Сказала, что она не видит состава преступления, что на самом деле белку не убивали", — сказал он, уточнив, что данная информация будет передана прокуратуре.