Глава СК Кубани пообещал наказать коллег, "сливших" СМИ фото о каннибализме

КРАСНОДАР, 28 сен – РИА Новости. Сотрудники, "слившие" СМИ фотографии и другую информацию по громкому делу о предполагаемом случае каннибализма в Краснодаре, будут наказаны, заявил в четверг журналистам руководитель краевого управления СК РФ Вадим Бугаенко.

В рамках проверки будет установлено, есть ли состав статьи УК РФ о разглашении данных предварительного следствия. Виновным может грозить увольнение и крупный штраф, а также другие виды наказания (реального лишения свободы не предусмотрено).

"Данный факт ("слив" информации в СМИ) у меня вызвал бурное негодование… Из наших рядов идёт утечка. По данному факту проводится процессуальная проверка… Это безалаберность и непонимание того, что произошло сейчас из-за этих действий: взорвалось общество!" – сказал Бугаенко.

По его словам, утечка повлекла массу слухов, в том числе и о нескольких десятках преступлений, якобы совершенных обвиняемыми. В настоящий момент в уголовном деле значится только один труп, но выясняется, "висят" ли на обвиняемых другие преступления.

Версию о каннибализме следствие не подтверждает, но и не опровергает. При этом в Следственном комитете подтвердили, что дома у супругов найдены человеческие останки, разделанные "кустарным способом". Обстоятельства случившегося выясняются.