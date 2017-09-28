Глава СК Кубани пообещал наказать коллег, "сливших" СМИ фото о каннибализме

КРАСНОДАР, 28 сен – РИА Новости. Сотрудники, "слившие" СМИ фотографии и другую информацию по громкому делу о предполагаемом случае каннибализма в Краснодаре, будут наказаны, заявил в четверг журналистам руководитель краевого управления СК РФ Вадим Бугаенко.
"Данный факт ("слив" информации в СМИ) у меня вызвал бурное негодование… Из наших рядов идёт утечка. По данному факту проводится процессуальная проверка… Это безалаберность и непонимание того, что произошло сейчас из-за этих действий: взорвалось общество!" – сказал Бугаенко.
Версию о каннибализме следствие не подтверждает, но и не опровергает. При этом в Следственном комитете подтвердили, что дома у супругов найдены человеческие останки, разделанные "кустарным способом". Обстоятельства случившегося выясняются.