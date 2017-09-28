В Челябинске задержали автоинспектора за изготовление амфетамина

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сен – РИА Новости. Полиция задержала сотрудника ГИБДД, который в съемной квартире Челябинска производил синтетический наркотик – амфетамин, у подозреваемого изъяли около пяти граммов этого вещества, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону.

"Сотрудниками собственной безопасности ГУМВД России по области в съемной квартире в Ленинском районе Челябинска в среду был задержан сотрудник Госавтоинспекции, который осуществлял производство наркотического средства синтетического происхождения — амфетамина. В квартире было обнаружено и изъято около 5 граммов готового вещества, хранимого с целью потребления и сбыта, а также ингредиенты и оборудование для его изготовления", — говорится в сообщении.

Начальник областного главка Андрей Сергеев принял решение об увольнении сотрудника и привлечении к строгой дисциплинарной ответственности его непосредственных руководителей, уточняют в МВД.

Сейчас служба собственной безопасности регионального управления МВД готовит материалы, чтобы направить их в подразделение следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области, добавляет полиция.