Главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" отрицает факт хищений в авиакомпании

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" Екатерина Пантелеева отрицает хищения в авиакомпании, сообщила радио Business FM ее адвокат Екатерина Павловская.

По ее словам, официальное обвинение ее клиентке пока не предъявлено.

Адвокат также сообщила, что накануне Пантелеева и гендиректор "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев добровольно явились в Следственный комитет для дачи показаний в качестве свидетелей. Но когда в четверг утром их официально задержали, оба из-за усталости отказались давать показания в качестве подозреваемых.

Кроме того, Павловская подтвердила позицию, которую ранее высказал адвокат Кочнева: проблемы с оплатой авиатоплива в "ВИМ-Авиа" возникли из-за накладки с получением кредита.

"Чисто финансово-хозяйственная деятельность со своими рисками и определенными нюансами определенного вида деятельности", — заявила адвокат. Она воздержалась от дальнейших комментариев, пояснив, что с нее взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Задержки вылетов "ВИМ-Авиа" начались еще летом, в конце прошлой недели ситуация обострилась. Потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В понедельник авиакомпания заявила, что у нее нет средств для продолжения перевозок и что она прекращает чартерные рейсы. Накануне Минтранс договорился с аэропортами и топливозаправочными компаниями об обслуживании рейсов проблемного авиаперевозчика вплоть до 15 октября.