Суд в Москве заочно арестовал продюсера по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест продюсера Екатерины Вороновой, которую СК РФ считает доверенным лицом режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд заочно выдал санкцию на арест, Воронова объявлена в международный розыск", — сказала она.

По версии следствия, Воронова уничтожила часть финансовой документации по делу.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Серебренникову вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссер назвал обвинение против него "вымышленным и абсурдным". По его словам, проект "Платформа" дал многим начинающим творческим людям развиться и "был реализован в полнейшем объеме".