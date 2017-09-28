В Буйнакске проверяют информацию об избиении приемных детей

МАХАЧКАЛА, 28 сен — РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию об избиении малолетних приемных детей в дагестанском Буйнакске, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК Дагестана Расул Темирбеков.

"Двадцать восьмого сентября 2017 года на сайте одного из федеральных информационных агентств опубликовано сообщение о том, что житель города Буйнакск жестоко избивает приемных детей – малолетних девочек, не надлежаще исполняет обязанности по их воспитанию", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту следственными органами проводится проверка.