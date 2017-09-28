Под Рязанью пациенты больницы сами покупали себе лекарства, бинты и зеленку

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Информация о том, что пациенты Касимовской ЦРБ (Рязанская область) сами покупают лекарства, бинты и зеленку, подтвердилась; возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СКР по региону в четверг.
"В ходе проверки факты о незаконном требовании должностными лицами больницы от пациентов самостоятельного приобретения лекарственных средств для их лечения подтвердились. Допущенные факты злоупотребления должностными полномочиями существенно нарушают права и законные интересы граждан, общества и государства", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 стати 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время следователи изъяли медицинскую документацию, допрашивают должностных лиц из числа медперсонала и администрации больницы.
Кроме того, следствие просит откликнуться всех, кому также не были предоставлены в Касимовской ЦРБ лекарственные средства, входящие в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных средств.