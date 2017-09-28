Под Рязанью пациенты больницы сами покупали себе лекарства, бинты и зеленку

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Информация о том, что пациенты Касимовской ЦРБ (Рязанская область) сами покупают лекарства, бинты и зеленку, подтвердилась; возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СКР по региону в четверг.

В августе президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым и в числе прочего обратил его внимание на жалобу, поступившую от жителей города Касимова. В ней сообщалось, что люди, обращаясь в центральную больницу, вынуждены покупать самостоятельно "не только все медикаменты, но и такие мелочи, как ватные диски, зеленку, йод, ватные палочки, бинты, средства для рук". Министерство здравоохранения Рязанской области создало специальную комиссию для комплексной проверки Касимовской ЦРБ. Свою проверку провело СУ СКР по региону.

"В ходе проверки факты о незаконном требовании должностными лицами больницы от пациентов самостоятельного приобретения лекарственных средств для их лечения подтвердились. Допущенные факты злоупотребления должностными полномочиями существенно нарушают права и законные интересы граждан, общества и государства", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 стати 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время следователи изъяли медицинскую документацию, допрашивают должностных лиц из числа медперсонала и администрации больницы.

Кроме того, следствие просит откликнуться всех, кому также не были предоставлены в Касимовской ЦРБ лекарственные средства, входящие в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных средств.