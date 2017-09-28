В Екатеринбурге оценили ущерб от поджога кинотеатра "Космос"

Рабочие у входа в киноконцертный театр Космос в Екатеринбурге, пострадавший в результате пожара. Автомобиль УАЗ 4 сентября 2017 года въехал во вход киноконцертного театра Космос, после чего он загорелся. Архивное фото

Рабочие у входа в киноконцертный театр Космос в Екатеринбурге, пострадавший в результате пожара. Автомобиль УАЗ 4 сентября 2017 года въехал во вход киноконцертного театра Космос, после чего он загорелся. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Ущерб от поджога екатеринбургского киноконцертного театра "Космос" составляет порядка 20 миллионов рублей, сообщил в четверг РИА Новости представитель администрации города.

Рано утром 4 сентября во входную группу киноконцертного театра "Космос", расположенного в центре Екатеринбурга, врезался автомобиль УАЗ. В результате инцидента возник пожар на площади 30 квадратных метров. Пламя было потушено прибывшими спасателями. По факту происшествия возбудили дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Также был задержан 38-летний подозреваемый, получивший ожоги. Позже его отправили под арест.

"Ущерб составляет порядка 20 миллионов рублей", — сказал представитель городской администрации. По его словам, точная сумма будет установлена после изучения проектно-сметной документации, составлявшейся для ремонта объекта.