В КБР бывшего оперативника уголовного розыска подозревают в мошенничестве

НАЛЬЧИК, 28 сен – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника уголовного розыска УВД Нальчика, подозреваемого в мошенничестве на 600 тысяч рублей, сообщает СУСК по региону.

"По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД Нальчика в декабре 2016 года, зная, что вопрос о приеме на службу в органы внутренних дел не входит в его компетенцию, и он не в силах каким-либо образом оказать в этом содействие, пообещал жителю республики трудоустроить его дочь в МВД по КБР", — говорится в сообщении.

Как считают следователи, полицейский получил от потерпевшего и его дочери сначала 250 тысяч рублей, а затем в течение полугода, под различными предлогами — о расходах на обустройство рабочего места и ремонт кабинета, закупку форменного обмундирования – он сумел выманить у них еще 350 тысяч рублей. Только после этого потерпевшие обратились с заявлением в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба" УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.

В республиканском МВД отметили, что подозреваемый в августе этого года был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за ранее совершенные правонарушения.

"В настоящее время министром внутренних дел по Кабардино-Балкарии Игорем Ромашкиным назначена служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении его руководителей к дисциплинарной ответственности", — заметили в ведомстве.