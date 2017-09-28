В Карелии одиннадцать иностранцев пытались "купить" водительские права

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Следственные органы Карелии завершили расследование уголовных дел в отношении 11 иностранцев, пытавшихся получить российские водительские права за взятки, сообщает СУСК РФ по республике.

"По версии следствия, 1 июля 2017 года 11 обвиняемых прибыли в город Кемь, где через посредника передали взятки на общую сумму 385 тысяч рублей сотруднику полиции за выдачу российских национальных водительских удостоверений, не желая фактически сдавать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. После передачи денежных средств обвиняемые были задержаны", — говорится в сообщении.

Иностранцам предъявлено обвинение по статьям "дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий". Как уточняет следственное управление, также обвинение предъявлено предполагаемому посреднику.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. За данные преступления фигурантам грозит лишение свободы до восьми лет.