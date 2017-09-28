В Карелии одиннадцать иностранцев пытались "купить" водительские права

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Следственные органы Карелии завершили расследование уголовных дел в отношении 11 иностранцев, пытавшихся получить российские водительские права за взятки, сообщает СУСК РФ по республике.
Иностранцам предъявлено обвинение по статьям "дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий". Как уточняет следственное управление, также обвинение предъявлено предполагаемому посреднику.
В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. За данные преступления фигурантам грозит лишение свободы до восьми лет.