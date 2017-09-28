Удальцов вышел на свободу после пяти суток ареста

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов заявил, что вышел на свободу после пяти суток лишения свободы за несогласованную акцию в Москве и собирается обжаловать свой арест.

"Только что освободился из спецприемника после пяти суток ареста, до конца держал голодовку. Обязательно буду обжаловать свой арест во всех судебных инстанциях, так как он был абсолютно незаконным", — написал Удальцов в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Удальцова арестовали за несогласованную акцию на Страстном бульваре в Москве. Его адвокат настаивал на освобождении, однако Мосгорсуд признал арест законным.

Удальцову вменялась организация публичного мероприятия без подачи уведомления, ему грозил штраф до 30 тысяч рублей или до 10 суток административного ареста. Как следует из представленных полицией материалов, Удальцов "с помощью интернета" организовал не согласованную с властями акцию "Антикапитализм-2017".

При этом сам Удальцов виновным себя не признает, указывая, что так как власти не представили альтернативной площадки, он прибыл на бульвар "для встречи с друзьями". По его утверждению, никаких лозунгов он не выкрикивал, а просто общался с друзьями и журналистами, после этого к нему подошел полицейский и сказал, что тот мешает проходу пешеходов и его увели в полицейский автобус.

Сергей Удальцов в начале августа вышел из колонии, где отбывал срок в 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года.