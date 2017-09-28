Расчленивший тело матери житель Челябинска отпущен под подписку о невыезде

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сен – РИА Новости. Житель Челябинска, расчленивший тело своей умершей естественной смертью матери и спрятавший его части по городу в пакетах, отпущен из-под стражи под подписку о невыезде, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как ранее сообщалось, 6 июня прохожий на пересечении улиц Куйбышева и Вторая Херсонская в Челябинске обнаружил мешок, в котором находились отрубленные части человеческого тела — руки, ноги, голова. Следствием было возбуждено уголовное дело по статье "убийство", позже было установлено, что части тела принадлежали пожилой женщине. По подозрению в совершении убийства сотрудниками полиции был задержан ее 55-летний сын.

По версии следствия, неработающий мужчина после естественной смерти матери решил избавиться от тела и скрыть факт смерти, чтобы получать ее пенсию, и расчленив тело умершей, сокрыл его в разных районах Челябинска. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, тело женщины было расчленено после смерти, добавляет следствие.

Следственными органами СКР по Челябинской области мужчина обвиняется в "мошенничестве" и "надругательстве над телом умершей", уточняет следствие.

"Житель Челябинска отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении 16 сентября. Мера пресечения была изменена следственными органами в связи с переквалификацией уголовного дела со статьи "убийство" на "мошенничество" и "надругательство над телом умершей", то есть на менее тяжкие статьи", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что уголовное дело по статье "мошенничество" было возбуждено в связи с тем, что мужчина до задержания его полицией успел снять с пластиковой карты матери, на которую перечислялась ее пенсия, около 11 тысяч рублей.

Как сообщила РИА Новости консультант Курчатовского райсуда Челябинска Наталья Наумова, 16 июля районный суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление о мере пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 сентября в отношении жителя Челябинска, подозреваемого в убийстве матери.