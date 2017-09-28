Под Рязанью проверяют видео, где учительница на уроке бьет ученика

ВОРОНЕЖ, 28 сен — РИА Новости. Полиция начала проверку в связи с появившимся в четверг в интернете видео, где на уроке в школе Старожиловского района Рязанской области учительница несколько раз ударила ученика, сообщает управление МВД по региону.

Видео длительностью менее полминуты появилось в соцсети "ВКонтакте" и на канале Youtube несколько часов назад и уже набрало около двух тысяч просмотров. На нем показано, как учительница, подойдя к школьнику на задней парте, несколько раз бьет рукой по столу во время ссоры и кричит на ребенка, а затем два раза бьет его учебником по затылку и один раз рукой — по лицу.

"Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Кораблинский" совместно с другими службами приступили к проведению проверки в связи с инцидентом в школе села Истье Старожиловского района", — говорится в сообщении.

В проверке участвуют сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, добавили в МВД.