СК подтвердил отъезд совладельцев "ВИМ-Авиа" из России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. СК задержал генерального директора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа" по делу о мошенничестве. Совладельцы перевозчика сбежали из страны.
Работа перевозчика продолжается, на полетах и их безопасности действия правоохранительных органов не сказываются.
Побег Мурсекаевых
Совладельцы "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы сбежали за границу. "В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения", — добавили в СК.
Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, их могут объявить в международный розыск.
Проблемы перевозчиков
Позднее прокуратура начала проверку перевозчика, а СК возбудил уголовное дело о хищении средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".
Газета "Ведомости" сообщила, что авиакомпания получит от государства 500 миллионов рублей в качестве возврата НДС за третий квартал. На покрытие этого кассового разрыва перевозчику якобы и нужен был кредит — с июня велись переговоры о 300 миллионах рублей с банком "Зенит" и 200 миллионах рублей с "Абсолют банком".
Только в среду авиакомпания получила 55 миллионов рублей субсидий от Росавиации за перевозку пассажиров на Дальний Восток — в этот же день 60 миллионов рублей направили на погашение долгов по зарплатам, говорит собеседник издания.