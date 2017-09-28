СК подтвердил отъезд совладельцев "ВИМ-Авиа" из России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. СК задержал генерального директора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа" по делу о мошенничестве. Совладельцы перевозчика сбежали из страны.

Как сообщили в Следственном комитете, скоро гендиректору Александру Кочневу и главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой предъявят обвинения. После этого следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения.

Работа перевозчика продолжается, на полетах и их безопасности действия правоохранительных органов не сказываются.

Побег Мурсекаевых

Совладельцы "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы сбежали за границу. "В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения", — добавили в СК.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, их могут объявить в международный розыск.

Проблемы перевозчиков

Летом начались массовые и длительные задержки рейсов авиакомпании. Они достигли такого масштаба, что в дело вмешались Минтранс и Росавиация. Сначала в "ВИМ-Авиа" рассказывали, что причина задержек в нехватке самолетов и персонала, но в понедельник авиакомпания сообщила, что у нее финансовые трудности. В Росавиации рассказали, что общая кредиторская задолженность авиакомпании составляет семь миллиардов рублей.

Позднее прокуратура начала проверку перевозчика, а СК возбудил уголовное дело о хищении средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

Газета "Ведомости" сообщила, что авиакомпания получит от государства 500 миллионов рублей в качестве возврата НДС за третий квартал. На покрытие этого кассового разрыва перевозчику якобы и нужен был кредит — с июня велись переговоры о 300 миллионах рублей с банком "Зенит" и 200 миллионах рублей с "Абсолют банком".

Только в среду авиакомпания получила 55 миллионов рублей субсидий от Росавиации за перевозку пассажиров на Дальний Восток — в этот же день 60 миллионов рублей направили на погашение долгов по зарплатам, говорит собеседник издания.