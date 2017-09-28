Жительницу Петербурга обвинили в экстремизме за вывешенный плакат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Петербургу открыло уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды в отношении 52-летней женщины, которая вывесила на своем балконе плакат с экстремистским содержанием, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Подозреваемая 28 августа 2017 года на балконе своей квартиры, расположенной в одном из домов на территории Красногвардейского района, разместила плакат с текстом, направленным на возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства", — говорится в сообщении.

В отношении петербурженки 1965 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, женщина вывесила на балконе своей квартиры на третьем этаже плакат размером два на полметра. Плакат, содержавший призыв к убийствам на почве межнациональной розни, был вывешен в 6 утра и провисел до 12.30, когда был снят полицейскими по заявлению прохожих. По данным источника, мера пресечения женщине не избиралась.