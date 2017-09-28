В Воронеже взяли под стражу подозреваемого в убийстве сына и невестки

ВОРОНЕЖ, 28 сен — РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу пожилому мужчине, которого подозревают в убийстве сына, его жены и тяжелом ранении судебного пристава в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление Следственного комитета РФ.

В среду неподалеку от дома по улице Семеновская в Воронеже были обнаружены тела 37-летней жительницы и ее 39-летнего супруга с огнестрельными ранениями. Следствие возбудило уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконное хранение огнестрельного оружия". Подозреваемым стал 63-летний отец погибшего.

По данным СК, после убийства подозреваемый поджег на улице Рушникова дом, принадлежащий его семье, приехал к зданию Советского районного отдела судебных приставов Воронежа и трижды выстрелил в 31-летнюю сотрудницу отдела. Женщину госпитализировали, а подозреваемого, ставшего фигурантом дела по еще одной статье — "покушение на убийство", вскоре задержали. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям, был ранен в ногу и госпитализирован.

"Сегодня Советским районным судом Воронежа удовлетворено ходатайство следователя по ОВД первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие планирует предъявление обвинения", — говорится в сообщении.

Как отмечают в СК, накануне подозреваемый перенес операцию. Состояние его оценивается как удовлетворительное, и мужчина может участвовать в следственных действиях.

"Он был допрошен следователем об обстоятельствах совершенного преступления, пояснил, что поводом к убийству родственников стали длительные неприязненные отношения на фоне раздела имущества, по факту покушения на убийство начальницы Советского районного отдела судебных приставов сообщил, что был недоволен работой ее подразделения в части исполнения судебных решений по имущественным вопросам", — сообщает следственное управление.

По информации ведомства, сотрудница отдела судебных приставов прооперирована и находится в реанимационном отделении. Состояние оценивается как тяжелое.