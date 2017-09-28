Верховный суд России признал законным приговор военному за поддержку ИГ*

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор младшему сержанту Мураду Шахбазову, осужденному на 3 года колонии-поселения за фразу в поддержку "Исламского государства"* (ИГ*, запрещенная в России террористическая организация), сообщили РИА Новости в суде.

За эту фразу и размещенный на его страничке в соцсети ролик, где несколько человек отрезают голову пленнику, суд признал его виновным по части 1 статьи 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

По версии следствия, фразу Шахбазов произнес в присутствии троих сослуживцев. Приговор ему вынес Северо-Кавказский окружной военный суд, защитник оспорил приговор в Верховном суде РФ, но апелляционная коллегия оставила его без изменения.

*Запрещенная в России террористическая организация