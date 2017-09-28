В Москве эвакуировали более 2 тысяч человек из-за звонков о "минировании"

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве. Оперативные службы проверяют поступившую информацию о минировании зданий и торговых центров Москвы. Архивное фото

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве. Оперативные службы проверяют поступившую информацию о минировании зданий и торговых центров Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Свыше 2 тысяч человек эвакуировали за минувшие сутки в Москве и подмосковных Мытищах после анонимных звонков о "минировании" почти 20 зданий, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"В Москве и Мытищах поступили звонки с угрозами взрывов 19 объектов. Выведены более 2 тысяч человек, угрозы не подтвердились", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На позапрошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России