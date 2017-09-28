Новосибирский аэропорт "Толмачево" восстановил работу после эвакуации

НОВОСИБИРСК, 28 сен — РИА Новости. Новосибирский международный аэропорт "Толмачево", сотрудники и пассажиры которого в четверг были эвакуированы из-за сообщения о минировании, восстановил работу, взрывные устройства не обнаружены, сообщил РИА Новости представитель авиаузла.

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"Оперативно-розыскные мероприятия завершены. Взрывных устройств не обнаружено. Аэропорт работает в штатном режиме", — сказал собеседник агентства, добавив, что временная эвакуация практически не нарушила график движения самолетов.

Ранее сообщалось, что эвакуацию проводили в связи с тем, что в справочную аэропорта "Толмачево" поступил анонимный звонок о минировании.

Полиция в Новосибирске проверяет в четверг сообщения о минировании торговых центров, школ и других учреждений. В полиции и МЧС не называют общее количество зданий, эвакуированных из-за сообщений о бомбах, однако, судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, их более 30. Среди них около десятка торговых центров, более 10 школ, а также различные административные учреждения.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.