После тройного убийства в Свердловской области возбудили уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту убийства троих человек в Свердловской области, сообщает в четверг региональное СУСК РФ.

Как ранее сообщало МВД РФ, 27 сентября после тушения горящего частного дома, расположенного в селе Санкино на Среднем Урале, были обнаружены тела владелицы дома, женщины 1968 года рождения, ее дочери 1992 года рождения и годовалой внучки со следами насильственной смерти. Позже задержали подозреваемого — мужчину 1990 года рождения, сына старшей женщины, который, по данным полиции, заявил, что в ходе конфликта зарубил топором своих мать, сестру и племянницу.

"По данному факту следственным отделом по городу Алапаевск СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего", уточняет ведомство.

По информации СУСК, первым пьяного подозреваемого, находившегося в окровавленной одежде, увидел глава администрации поселка, побежавший к нему домой. Именно он, по версии следствия, потушил пожар в доме, обнаружил тела погибших и вызвал полицию.

"Для определения точной причины смерти потерпевших назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, также назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза. Решается вопрос о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого", — уточняет ведомство.

По информации управления, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Также решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения.