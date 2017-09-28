Под Архангельском будут судить женщину, истязавшую сына

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Жительница Архангельской области предстанет перед судом по обвинению в истязании шестилетнего сына, сообщает управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, с июня по июль 2017 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически оскорбляла шестилетнего сына, лишала его питания и оставляла дома одного на длительное время. Кроме того, женщина неоднократно наносила ребенку побои.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Истязание несовершеннолетнего" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним", добавили в СК.

Ребенок обвиняемой сейчас проживает в детском доме, отметили в ведомстве.

"В ходе допроса обвиняемая свою вину признала и объяснила свои действия методами воспитания. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.