На Урале задержали подозреваемого в убийстве топором трех человек

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве топором трех членов своей семьи, в том числе годовалого ребенка, задержали в Свердловской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как отметила Волк, 27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что после тушения пожара в частном доме в поселке Санкино Свердловской области обнаружены тела владелицы дома, женщины 1968 года рождения, ее дочери 1992 года рождения и годовалой внучки со следами насильственной смерти.

"В Свердловской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении тройного убийства", — сказала журналистам представитель МВД.

Волк добавила, что задержанным оказался сын погибшей, мужчина 1990 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что во время бытового конфликта нанес множественные удары топором матери, сестре и племяннице. По факту случившегося следственные органы приняли процессуальное решение.