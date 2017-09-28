На Урале задержали подозреваемого в убийстве топором трех человек

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве топором трех членов своей семьи, в том числе годовалого ребенка, задержали в Свердловской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Свердловской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении тройного убийства", — сказала журналистам представитель МВД.
Волк добавила, что задержанным оказался сын погибшей, мужчина 1990 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что во время бытового конфликта нанес множественные удары топором матери, сестре и племяннице. По факту случившегося следственные органы приняли процессуальное решение.