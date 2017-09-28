Новосибирский аэропорт "Толмачево" эвакуировали из-за звонка о минировании

НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Пассажиров и сотрудников Новосибирского международного аэропорта "Толмачево" в четверг эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэровокзала.

"В справочную аэропорта "Толмачево" поступил анонимный звонок о минировании аэровокзала. Пассажиры и работники терминального комплекса эвакуированы", — говорится в сообщении.

Сотрудники силовых ведомств проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по проверке поступившей информации. Данных о задержках рейсов пока нет.

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Как сообщалось ранее, полиция в Новосибирске проверяет в четверг сообщения о минировании торговых центров, школ и других учреждений. В полиции и МЧС не называют общее количество зданий, эвакуированных из-за сообщений о бомбах, однако, судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, их более 30. Среди них около десятка торговых центров, более 10 школ, а также различные административные учреждения.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.