Новосибирский аэропорт "Толмачево" эвакуировали из-за звонка о минировании

НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Пассажиров и сотрудников Новосибирского международного аэропорта "Толмачево" в четверг эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэровокзала.
"В справочную аэропорта "Толмачево" поступил анонимный звонок о минировании аэровокзала. Пассажиры и работники терминального комплекса эвакуированы", — говорится в сообщении.
Сотрудники силовых ведомств проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по проверке поступившей информации. Данных о задержках рейсов пока нет.
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Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.