В Калуге полиция изъяла более 20 тысяч бутылок поддельного алкоголя

ВОРОНЕЖ, 28 сен — РИА Новости. Калужские полицейские закрыли подпольное производство алкогольной продукции, на котором трудились 53 нелегала, и изъяли более 20 тысяч бутылок готовой подделки, сообщает в четверг управление МВД региона.

Предприятие располагалось в одном из складских помещений Калуги.

"Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружено и изъято более 20 тысяч бутылок готовой продукции с марками известных производителей, оборудование для розлива спиртосодержащей жидкости и оклейки этикетками, емкости со спиртом, стеклотара, система подачи и фильтрации воды", — говорится в сообщении.

По данным полиции, на подпольном заводе работали 53 иностранных гражданина из стран ближнего зарубежья, находящиеся на территории России нелегально.

"В отношении них применены меры административного воздействия, 13 иностранных граждан помещены в специальное учреждение для последующего выдворения за пределы страны", — сообщает полиция.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "производство или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации" и "организация незаконной миграции". Санкции этих статей предусматривают до шести лет лишения свободы.

По подозрению в организации подпольного завода задержан ранее судимый житель Москвы. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.