В Приморье в автомобиле нашли кости амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Уссурийске по факту обнаружения в иномарке костей краснокнижного амурского тигра, сообщает прокуратура Приморья в четверг.
"В начале сентября 2017 года сотрудники отдела в Уссурийске ПУ ФСБ России по Приморскому краю обнаружили в салоне автомашины, остановленной в районе улицы Ровной, фрагменты костей животного. Согласно выводам специалиста указанные кости являются фрагментами черепа амурского тигра (верхней и нижней челюсти) и составными частями коленного сустава (коленные "чашечки")", — говорится в сообщении.
Кости принадлежат как минимум одной особи тигра. Возбуждение уголовного дела признано Уссурийской городской прокуратурой законным и обоснованным. Ход и результаты расследования контролируются городской прокуратурой.