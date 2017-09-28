На Урале осудили бывшего полицейского, выстрелившего в прохожего

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Приговор по делу 37-летнего бывшего полицейского, обвиняемого в стрельбе по прохожему, вынесен в Свердловской области, сообщает в четверг региональное СУСК РФ.

Как сообщалось ранее, по делу проходит бывший сотрудник изолятора временного содержания ОМВД по городу Березовскому. По данным следствия, вечером 30 июня нетрезвый полицейский остановил на дороге в лесу около остановки двух граждан одной из азиатских республик и, предъявив удостоверение, потребовал показать документы. Один из иностранцев убежал. Тогда полицейский, по данным следователей, достал пистолет МР-80-13-Т и выстрелил в голову второму, причинив, как в дальнейшем оценили эксперты, "легкий вред здоровью". Было возбуждено уголовное дело.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок два года", — уточняет управление.