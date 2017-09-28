В Подмосковье арестовали "телефонного террориста"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Подмосковные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о "минировании" жилого дома в городе Пушкино, сообщается на сайте главного управления МВД РФ по Московской области.
Полиция, следственно-оперативная группа и кинологи незамедлительно проверили информацию и выяснили, что сообщение о минировании было ложным.
Было возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", которая предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы. Подозреваемый был арестован.