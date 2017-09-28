В Югре бухгалтера осудили за хищение 13 миллионов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 сен — РИА Новости. Бухгалтер из Нижневартовска, работая в двух коммерческих организациях, похитила 13 миллионов рублей; отправить ее в колонию удалось только после апелляции в вышестоящий суд, сообщает в четверг прокуратура Югры.

Похищенными деньгами главный бухгалтер указанных компаний распоряжалась по своему усмотрению, чем, как подчеркивает надзорное ведомство, привела два предприятия на грань банкротства.

Несмотря на доказанные факты хищений, суд, признав женщину виновной, назначил наказание, не связанное с лишением свободы, уточняет прокуратура.

"Не согласившись с приговором суда вследствие чрезмерной мягкости, государственный обвинитель принес апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого вышестоящим судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что отбывать его женщина будет в исправительной колонии общего режима.