В мебельном цехе в Ульяновске потушили крупный пожар

САРАТОВ, 28 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в цехе по производству мебели в Засвияжском районе Ульяновска, где огонь охватил большую часть здания, сообщил региональный главк МЧС.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в среду в 15.40 мск на улице Герасимова на площади 1000 квадратных метров загорелось одноэтажное кирпичное здание ООО "Симбирск-Инвест", где производится мебель. Из здания эвакуированы 100 человек. По данным МЧС, к 16.20 пожар в здании общей площадью 2,1 тысячи квадратных метров был локализован, огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров, причем на площади около 700 квадратных метров обрушилась кровля.

"Ликвидация открытого горения — 22.08 мск (в среду)… Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара участвовали 65 человек личного состава и 13 единиц техники.