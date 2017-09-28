Один человек погиб в результате камнепада в национальном парке в Калифорнии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил травмы в результате камнепада в Йосемитском национальном парке штата Калифорния, говорится в официальном сообщении парка.
Обрушение горной породы произошло в среду около 13.55 по местному времени (23.55 мск) на одном из склонов горы Эль-Капитан. Отмечается, что обвал затронул маршрут Waterfall Route, популярный среди скалолазов.
#BREAKING one person killed, another injured after rockfall at El Capitan at #Yosemite. LIVE VIDEO: https://t.co/FZv7cfTV8l pic.twitter.com/N8FTi8EX4v— Derek Schnell (@DerekKCRA) 28 сентября 2017 г.
В настоящий момент служащие парка оценивают ситуацию на предмет других жертв и пострадавших.