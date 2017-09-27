СК приобщит к делу "ВИМ-Авиа" заявления пострадавших пассажиров

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Заявления пассажиров и организаций, пострадавших от действий "ВИМ-Авиа", будут приобщены к уголовному делу вместе с документами, подтверждающими приобретение билетов, сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СК России на транспорте Елена Марковская.

Ранее сообщалось, что следователи устанавливают всех пострадавших в рамках уголовного дела о хищении денег пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", а также принимают меры к обеспечению возмещения причиненного им ущерба.

"Следственное управление обращается к пассажирам и организациям, если действиями ООО "Авиакомпания ВИМ-Авиа" вам причинен имущественный ущерб, просьба обратиться в следственные органы с заявлением и приложением сканированных документов, подтверждающих приобретение билетов", — сказала Марковская.

Она отметила, что заявления будут преданы в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России для приобщения к материалам уголовного дела.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально сообщила, что не имеет средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Прокуратура начала проверку перевозчика, а СК возбудил уголовное дело о хищении средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".