На Ставрополье при столкновении двух минивэнов пострадали восемь человек

ПЯТИГОРСК, 27 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Восемь человек пострадали в результате столкновения двух минивэнов на Ставрополье, сообщает УГИБДД по краю.

"Около 19.00 мск в Предгорном районе вблизи города Лермонтов водитель минивэна Peugeot при повороте налево не предоставил преимущество в движении минивэну Volkswagen. В результате чего произошло столкновение транспортных средств", — говорится в сообщении.

Как отметили в УГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек: водитель и пассажир Peugeot, а также водитель и пять пассажиров Volkswagen.

"Пострадавшие доставлены в больницы Лермонтова и Пятигорска. Обстоятельства ДТП, а также ответственность обоих водителей устанавливается. Проводится проверка", — уточнили в ведомстве.