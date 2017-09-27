Окончательное поражение: ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В горах Ингушетии обнаружили останки главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова, которого уничтожили в 2013 году, сообщила ФСБ.

Вместе с Умаровым в захоронении нашли также останки четырех членов его банды. По данным СМИ, их доставят в Москву для экспертизы, которая точно установит личности боевиков.

О ликвидации Умарова ФСБ заявила в апреле 2014 года, а сама спецоперация по его уничтожению состоялась в сентябре 2013.

Справедливое возмездие

Сообщение ФСБ прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, ликвидация Умарова говорит о том, что бандитов, где бы они ни скрывались, настигнет справедливое возмездие.

"Уничтожение Доку Умарова стало переломным моментом в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Международным террористам был сломан хребет, уверен, что международный терроризм никогда не поднимет голову в нашей республике, в нашем регионе", — написал чеченский лидер в своем Telegram.

При этом он подчеркнул, что достойный вклад в ликвидацию Умарова внесли и чеченские подразделения.

Жирная точка

По мнению президента международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова, обнаружение останков Умарова ознаменовало окончательное поражение бандподполья, действовавшего в Чечне.

"Если генетическая экспертиза стопроцентно подтверждает, что это действительно останки Доку Умарова, то можно сказать, что поставлена жирная точка всех бандитских дел, которые устраивали полевые командиры так называемой "республики Ичкерия" в ходе первой и второй чеченских войн и после них", — сказал Гончаров РИА Новости.

Он также предположил, что захоронение нашли лишь четыре года спустя после сообщений о ликвидации Умарова, потому что рейды, проводимые силовиками против боевиков, могли затруднить поиск.

При этом Гончаров призвал подождать с окончательными выводами, пока не будут станут известные результаты официальной генетической экспертизы.

"На моей памяти о смерти Умарова объявляли раз семь, но впоследствии эта информация не подтверждалась. Почему только сейчас нашли тела? Если экспертиза обнаружила отравляющие вещества в останках Умарова и его подельников, то значит, они действительно были отравлены, и это определенная заслуга спецслужб, которые этим занимались", — подытожил собеседник агентства.

Чем известен Доку Умаров

Один из главарей бандпродполья на Северном Кавказе, лидер группировки "Имарат Кавказ"* и президент непризнанной Чеченской республики Ичкерия Доку Умаров родился 13 апреля 1963 года в селении Харсеной Шатойского района Чечено-Ингушской АССР. Рос, по его словам, в "интеллигентной семье". Окончил Грозненский нефтяной институт по специальности "инженер-строитель". После учебы работал на советских стройках.

В 1980-е был осужден за убийство. В девяностых стал коммерческим директором тюменской фирмы, в 1992 году вместе с сообщником убил двух человек, после чего уехал в Чечню. В 1994 году возглавил один из отрядов боевиков.

После гибели Шамиля Басаева в 2006 году его стали называть "террористом номер один" в России, а в 2011 году он стал одним из 10 самых разыскиваемых преступников мира.

Умаров неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты: подрыв поезда "Невский экспресс" 27 ноября 2009 года, при котором погибли 28 человек; взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро 29 марта 2010 года; теракт в аэропорту Домодедово в январе 2011-го.

* Террористическая организация, запрещенная в России.