Источник сообщил об эвакуации детсада в Москве из-за короткого замыкания

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Порядка 75 человек эвакуировали в среду днем из детского сада на юго-западе Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, дети не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Предварительно, короткое замыкание в светильнике детского сада по адресу: улица Цюрупы, дом 22а. Из двухэтажного здания были эвакуированы 75 человек, в том числе 50 детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после короткого замыкания произошел небольшой пожар на площади 0,5 квадратных метра. Его удалось ликвидировать при помощи порошкового огнетушителя. Пострадавших среди детей и обслуживающего персонала нет.