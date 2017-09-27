Белых заявил, что не мог угрожать предпринимателям налоговыми проверками

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых считает абсурдом обвинение в угрозах предпринимателям налоговыми проверками, поскольку, по его словам, конфликтовал с руководством УФНС региона, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

По словам адвоката Белых Андрея Грохотова, обвинение все время говорит, что "губернатор постоянно обсуждал с предпринимателем Юрием Зудхаймером вопрос об уменьшении налоговых проверок, склонял руководителя налоговой службы к прекращению этих проверок и недопущению впредь".

"Мысль о том, что я могу как-то повлиять на налоговые проверки, звучит абсурдно. Я был против назначения (главой УФНС Кировской области Светланы) Чарушиной, когда этот вопрос решался. В дальнейшем наши с ней точки зрения расходились по многим вопросам, у нас много было разногласий, я считал, что она своей политикой отпугивает инвесторов. После чего ряд предпринимателей были вынуждены перерегистрироваться в других областях", — заявил Белых, отметив, что не согласен с формулой обвинения.

Светлана Чарушина в марте 2014 года приказом Минфина была назначена руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Вскоре после задержания он был снят с должности губернатора в связи с утратой доверия.