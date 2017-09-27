В Великих Луках обнаружили геном вируса АЧС в свином шпике

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россельхознадзор выявил геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) в свином шпике, отобранном на территории центрального рынка в городе Великие Луки Псковской области, сообщает ведомство в среду.

Россельхознадзор ранее уже выявлял вспышки АЧС в этом регионе.

"В результате лабораторных исследований… 22 сентября в пробах продукции животного происхождения (шпик свиной соленый, производитель – ИП Домнич Е.В., г. Славянск-на Кубани, Краснодарский край), отобранных на территории центрального рынка в городе Великие Луки Псковской области, выделен геном вируса АЧС", — говорится в сообщении.

Кроме того, вирус был обнаружен 25 сентября в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в личных подсобных хозяйствах в селе Вязьмино Петровского района и в селе Терса Вольского района Саратовской области.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Саратовской и Псковской областей и Краснодарского края под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Первоочередные мероприятия проводятся", — отметили в ведомстве.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.