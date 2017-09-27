Фигурант дела Белых хотел финансировать его избирательную кампанию

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Совладелец "Нововятского лыжного комбината" Юрий Зудхаймер, передавший взятку экс-губернатору Кировской области Никите Белых, ранее собирался финансировать его избирательную кампанию, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы, где идет допрос обвиняемого.

Прокурор в ходе допроса спросила у экс-губернатора Белых, участвовал ли когда-либо Зудхаймер в его избирательной кампании на пост губернатора Кировской области, в частности, обсуждалась ли ими передача предпринимателем чиновнику 200 тысяч рублей.

"Он (Зудхаймер) спросил, может ли поучаствовать, я сказал, что да. Зудхаймер спрашивает: "Вам перевести можно?" Я отвечаю — можно… У нас есть либо Военно-историческое общество, либо счет другой общественной организации — благотворительный фонд, который был создан ранее. Эти деньги не были переведены на счет", — сказал Белых в суде, отмечая, что речь идет о событиях 2014 года.

По словам Белых, указанные фонды осуществляли комплекс мероприятий в сфере благоустройства, культуры и исторического наследия, финансировали ремонт фасадов в центре Кирова, должны были поставить несколько памятников и фонтанов. Эти мероприятия, по словам экс-чиновника, "не влияют на результаты кандидатов, но улучшают восприятие обществом того, что делает власть в целом".

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012-2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых был снят с должности губернатора в связи с утратой доверия.