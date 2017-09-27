В Ульяновске локализовали пожар в мебельном центре

САРАТОВ, 27 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар в цехе по производству мебели в Засвияжском районе Ульяновска локализован на площади в 1,5 тысячи квадратных метров, угрозы распространения огня нет, информирует региональный главк МЧС.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в среду днем на улице Герасимова на площади 1000 квадратных метров загорелось одноэтажное кирпичное здание ООО "Симбирск-Инвест", где производится мебель. Из здания были эвакуированы 100 человек, по предварительным данным, никто не пострадал.

"Угроза распространения огня на соседние строения ликвидирована. Локализация пожара — 17.20 по местному времени (16.20 мск)", — говорится в сообщении.

Как уточнила РИА Новости представитель регионального главка МЧС Елена Сихарулидзе, пожару присвоен повышенный номер сложности, он локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, причем в здании на площади около 700 квадратных метров обрушилась кровля.

В МЧС отметили, что площадь загоревшегося здания — 2100 квадратных метров. "Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания задействованы 13 единиц техники и 65 человек личного состава.