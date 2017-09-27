Нижегородские власти окажут матпомощь семьям погибших в ДТП на Кубани

Последствия ДТП с участием автобуса King Long и грузовым автомобилем с на трассе М-4 Дон. 26 сентября 2017

Последствия ДТП с участием автобуса King Long и грузовым автомобилем с на трассе М-4 Дон. 26 сентября 2017

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен – РИА Новости. Правительство Нижегородской области окажет материальную помощь семьям паломников, погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани, им будет выплачено по 50 или по 100 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм, сообщил заместитель губернатора Дмитрий Сватковский.

Экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на вторник столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Горячеключевском районе Кубани. В результате ДТП шесть человек погибли, еще 20 были госпитализированы. В связи с ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса уснул за рулем. По данным МВД, он погиб на месте.

На сегодняшний день, по данным Минздрава Краснодарского края, в больницах Краснодара и Горячего Ключа остаются 19 человек.

"Мы сразу же связались с родственниками…, в первую очередь, конечно, приняли решение о выделении средств на оплату поездки родственников пострадавших в Краснодарский край. И также выделена материальная помощь: семьям погибших и тяжело больных — по 100 тысяч рублей, семьям пострадавших средней и легкой степени тяжести — около 50 тысяч рублей", — сказал журналистам Сватковский, добавив, что все необходимые средства выделяются из резервного фонда.

По его словам, сейчас решается вопрос о перевозке тел погибших в Нижегородскую область. Кроме того, ведутся консультации с врачами "для понимания, кого (из пострадавших) можно транспортировать, кого надо оставить на лечение".

Сватковский также сообщил, что часть родственников погибших и пострадавших паломников уже выехала в Краснодарский край. Ранее Нижегородская митрополия сообщила, что около 20 родных пострадавших паломников отправятся в Краснодар в четверг.