Следствие назвало возможную причину двойного убийства в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Следствие полагает, что имущественный спор стал причиной убийства пожилым мужчиной своего сына и его жены в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что 27 сентября неподалеку от дома по улице Семеновская в Воронеже были обнаружены тела 37-летней жительницы и ее 39-летнего супруга с огнестрельными ранениями. Следствие возбудило уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконные хранение огнестрельного оружия". Подозреваемым стал 63-летний отец погибшего.

По данным следствия, после убийства подозреваемый поджег на улице Рушникова дом, принадлежащий его семье, приехал к зданию Советского районного отдела судебных приставов Воронежа и трижды выстрелил в 31-летнюю сотрудницу отдела. Женщину госпитализировали, а подозреваемого, ставшего фигурантом дела по еще одной статье — "покушение на убийство", вскоре задержали.

"По предварительным данным… в ходе конфликта из-за имущественного спора 63-летний мужчина произвел выстрелы из огнестрельного оружия в своего 39-летнего сына и его 37-летнюю супругу", — сообщает СУСК.

Связано ли покушение на пристава с имущественным спором или нет, выясняет следствие.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя областного следственного управления Елена Мануковская, сын подозреваемого был застрелен в машине, а его супруга — возле машины.

По данным источника в экстренных службах, при задержании подозреваемый пытался оказать сопротивление и был легко ранен. Данные о состоянии раненого пристава РИА Новости пока получить не удалось.