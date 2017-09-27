В Воронеже задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сына и невестки

ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Правоохранители задержали 63-летнего жителя Воронежа, которого подозревают в убийстве сына и его супруги, а также ранении судебного пристава, сообщает в среду региональное управление Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что 27 сентября неподалеку от дома по улице Семеновская в Воронеже обнаружили тела 37-летней жительницы и ее 39-летнего супруга с огнестрельными ранениями. Следствие возбудило уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконное хранение огнестрельного оружия". Подозреваемым стал 63-летний отец погибшего, поисками которого занимались правоохранительные органы.

"Подозреваемый с места происшествия скрылся. Несмотря на оказанное им сопротивление, был задержан сотрудниками полиции во дворе дома по улице Шендрикова Воронежа. В ближайшее время он будет доставлен к следователю СК для проведения следственных действий", — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый также поджег на улице Рушникова дом, принадлежащий его семье.

"Далее прибыл к зданию Советского районного отдела судебных приставов Воронежа, где произвел не менее трех выстрелов в сотрудницу отдела. Пострадавшая с полученными телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение", — сообщает следствие.

После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство из-за нападения на 31-летнюю сотрудницу отдела судебных приставов, отметили в СК.

Ряд СМИ ранее сообщал, что тела убитых были сожжены, однако эта информация не подтвердилась.