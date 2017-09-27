В Воронеже задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сына и невестки

ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Правоохранители задержали 63-летнего жителя Воронежа, которого подозревают в убийстве сына и его супруги, а также ранении судебного пристава, сообщает в среду региональное управление Следственного комитета РФ.
"Подозреваемый с места происшествия скрылся. Несмотря на оказанное им сопротивление, был задержан сотрудниками полиции во дворе дома по улице Шендрикова Воронежа. В ближайшее время он будет доставлен к следователю СК для проведения следственных действий", — говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый также поджег на улице Рушникова дом, принадлежащий его семье.
"Далее прибыл к зданию Советского районного отдела судебных приставов Воронежа, где произвел не менее трех выстрелов в сотрудницу отдела. Пострадавшая с полученными телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение", — сообщает следствие.
После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство из-за нападения на 31-летнюю сотрудницу отдела судебных приставов, отметили в СК.
Ряд СМИ ранее сообщал, что тела убитых были сожжены, однако эта информация не подтвердилась.