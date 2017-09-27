Кадыров прокомментировал обнаружение захоронения Доку Умарова в Ингушетии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обнаружение захоронений главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова в Ингушетии.

Ранее ФСБ сообщила, что в Ингушетии нашли Доку Умарова, уничтоженного в 2013 году.

"Уничтожение Доку Умарова стало переломным моментом в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Международным террористам был сломан хребет, уверен, что международный терроризм никогда не поднимет голову в нашей республике, в нашем регионе", — написал Кадыровв своем Telegram.

Также глава Чечни отметил, что уничтожение "террориста номер один" говорит о том, что бандитов, где бы они не скрывались, настигнет справедливое возмездие. "Достойный вклад в ликвидацию Умарова внесли и наши подразделения", — добавил он.

В апреле 2014 года стало известно, что ФСБ нейтрализовала деятельность одного из главарей бандподполья на Северном Кавказе, лидера международной террористической организации "Имарат Кавказ" (запрещена в РФ) Доку Умарова. Глава Чечни Рамзан Кадыров еще в декабре 2013 года заявил, что Умаров давно мертв.