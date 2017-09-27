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Происшествия

ГП не получила ответ от Франции на запрос об экстрадиции банкира Пугачева

16:2927.09.2017
(обновлено: 16:34 27.09.2017)
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© Фото : из личного архива Сергея ПугачеваЭкс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев. Архивное фотоЭкс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев. Архивное фото
© Фото : из личного архива Сергея Пугачева

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ до сих пор не получила от Франции официального ответа на запрос об экстрадиции бывшего сенатора от Тувы и экс-владельца обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева, обвиняемого по делу о преднамеренном банкротстве кредитной организации, сообщили РИА Новости в российском надзорном ведомстве.

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ущерб от действий экс-владельца МПБ Пугачева превышает 90 млрд рублей

"Запрос актуален, официальный ответ о результатах рассмотрения запроса о выдаче Пугачева от французской стороны в Генпрокуратуру России не поступал", — заявили в Генпрокуратуре.

 В марте официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что российское надзорное ведомство направило запрос о выдаче Пугачева Франции, где, по имеющейся информации, находился экс-сенатор. В мае 2015 года Генпрокуратура РФ обращалась с тем же запросом к Великобритании, однако Пугачев, не дожидаясь решения британской стороны по данному запросу, несмотря на судебный запрет покидать страну, скрылся. Куренной отметил, что ущерб от преступных действий, инкриминируемых Пугачеву, превышает 90 миллиардов рублей.

Газета "Коммерсант" в среду сообщила, что постоянная палата третейского суда в Гааге, которая рассматривает иск Пугачева к РФ на сумму 12 миллиардов долларов, просит приостановить данный запрос об экстрадиции.

Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Указанный иск был зарегистрирован в сентябре 2015 года постоянной палатой Третейского суда в Гааге. Истец сообщал, что обращение в суд связано с нарушениями обязательств России по двустороннему инвестдоговору с Францией. По мнению экс-сенатора, в период с 2009 года он лишился ряда своих активов, не получив за них компенсации. В частности, речь идет о девелоперском проекте на Красной площади ("Средние торговые ряды") и Енисейской промышленной компании.

Как отмечалось в обращении со-основателя Межпромбанка, являющегося в настоящее время гражданином Франции, "РФ систематически и всеобъемлюще преследовала" его, что является нарушением обязательств России по франко-российскому ДСК и международному праву". Пугачев просит трибунал обязать Россию задепонировать в обеспечение иска не менее 6 миллиардов долларов либо выдать государственную гарантию об оплате полной суммы иска, включая судебные издержки, штрафы и пени. Также в документе указывается возможность принятия решения об аресте активов РФ за рубежом на полную сумму иска.

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