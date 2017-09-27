Жителя Воронежа подозревают в убийстве сына и его супруги

ВОРОНЕЖ, 27 сен — РИА Новости. Следователи разыскивают 63-летнего жителя Воронежа, которого подозревают в убийстве сына и его супруги, сообщает в среду региональное управление Следственного комитета РФ.
Следствие возбудило уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконное хранение огнестрельного оружия".
"В совершении указанных преступлений подозревается отец погибшего — 63-летний местный житель. Сотрудниками СК совместно с оперативными сотрудниками полиции выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление места нахождения подозреваемого", — говорится в сообщении.
Обстоятельства случившегося выясняются, добавили в СК.