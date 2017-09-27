В Москве и Подмосковье эвакуировали более шести тысяч человек за сутки

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Свыше 6 тысяч человек эвакуировали за минувшие сутки в Москве и Московской области после поступления сообщений о "минировании" 24 зданий, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Во вторник в Москве из 14 кинотеатров и четырех торговых центров были выведены более 2 тысяч человек. Еще более 4 тысяч человек эвакуировали с шести объектов в Московской области", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы практически полмиллиона человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,2 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.